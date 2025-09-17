На Западе допустили причастность сборной Украины к попаданию в организм Мудрика мельдония

Би-би-си: Мельдоний мог попасть в организм Мудрика в сборной Украины

Не исключено, что запрещенный препарат — мельдоний — мог попасть в организм футболиста Михаила Мудрика, когда он находился в расположении украинской сборной по футболу. Об этом сообщает Би-би-си.

«Как стало известно Би-би-си, Мудрик, находясь в составе сборной Украины, контактировал с сердечно-сосудистым препаратом мельдонием», — говорится в материале. Отмечается, что этот препарат может повышать дыхательную способность и выносливость.

В то же время в Украинской ассоциации футбола утверждают, что ее сотрудники никак не причастны к делу. Там также отметили, что контактируют с юристами Мудрика и предоставляют им всю необходимую информацию.

В декабре 2024 года стало известно, что в крови игрока «Челси» обнаружили запрещенные вещества после внеплановой проверки, после этого он временно отстранен от футбола.