Атлетик Б
0:2
Завершен
Арсенал
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ювентус
4:4
Завершен
Боруссия Д
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Реал Мадрид
2:1
Завершен
Марсель
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Тоттенхэм Хотспур
1:0
Завершен
Вильярреал
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ПСВ Эйндховен
1:3
Завершен
Юнион
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Бенфика
2:3
Завершен
Карабах
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Оренбург
0:0
Завершен
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 4-й тур
Лада
1:6
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Акрон
1:3
Завершен
Локомотив М
Fonbet Кубок России|Группа D. 4-й тур
Северсталь
2:5
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
5:6
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
03:39, 17 сентября 2025Спорт

На Западе допустили причастность сборной Украины к попаданию в организм Мудрика мельдония

Би-би-си: Мельдоний мог попасть в организм Мудрика в сборной Украины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Не исключено, что запрещенный препарат — мельдоний — мог попасть в организм футболиста Михаила Мудрика, когда он находился в расположении украинской сборной по футболу. Об этом сообщает Би-би-си.

«Как стало известно Би-би-си, Мудрик, находясь в составе сборной Украины, контактировал с сердечно-сосудистым препаратом мельдонием», — говорится в материале. Отмечается, что этот препарат может повышать дыхательную способность и выносливость.

В то же время в Украинской ассоциации футбола утверждают, что ее сотрудники никак не причастны к делу. Там также отметили, что контактируют с юристами Мудрика и предоставляют им всю необходимую информацию.

В декабре 2024 года стало известно, что в крови игрока «Челси» обнаружили запрещенные вещества после внеплановой проверки, после этого он временно отстранен от футбола.

    На Западе допустили причастность сборной Украины к попаданию в организм Мудрика мельдония

    Все новости