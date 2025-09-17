Забота о себе
10:33, 17 сентября 2025Забота о себе

Найдена связь между низким либидо у мужчин и сладостями

Врач Терушкин: Ожирение из-за сладостей приводит к снижению либидо у мужчин
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: rsooll / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Роман Терушкин заявил, что сахар негативно виляет на мужское либидо. О связи между сексуальным желанием и чрезмерным употреблением сладостей он рассказал в интервью для YouTube-канала актрисы Юлии Меньшовой.

Как пояснил Терушкин, сладости приводят к снижению либидо косвенно, а не напрямую. Происходит это через ожирение. «Чем больше лишнего веса у мужчины, тем активнее тестостерон превращается в эстрадиол», — отметил доктор.

Неожиданной причиной низкого уровня тестостерона врач назвал также комфортную жизнь. Так, он сослался на исследование, которое показало, что средний уровень этого гормона 25 лет назад у мужчин был выше. «Просто мужчинам сейчас не нужен такой уровень тестостерона. Нам не надо ни за кем бегать. Нам ничего не надо делать. Мы доставку натыкали…» — добавил Терушкин.

Ранее терапевт Арина Мамина рассказала о продуктах, которые приводят к бессоннице. Так, она посоветовала не употреблять вечером темный шоколад.

.
