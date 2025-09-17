Назван покупатель уникальной российской авиакомпании

«Ъ»: Группу «Волга-Днепр» купит экс-глава авиакомпании Red Wings

Выкупить грузовую группу «Волга-Днепр», в которую входит одноименная авиакомпания, собирается ООО «Евраз Авиа Сервис» («ЕАС Групп») бывшего гендиректора аэропорта Жуковский и авиакомпании Red Wings Евгения Солодилина — у бизнесмена, как пишет «Коммерсантъ», есть план реструктуризации долгов перевозчика.

По данным собеседников издания, стороны подписали предварительное соглашение о переходе прав на авиакомпании «Волга-Днепр», «Атран» и AirBridgeCargo, АВС, а также другие входящие в группу организации.

Уникальность «Волги-Днепра» состоит в том, что до 2022 года она была одним из крупнейших в мире авиаперевозчиков сверхтяжелых и негабаритных грузов, занимая, в частности, около половины российского рынка. После попадания под санкции она находится в системном кризисе — четыре из ее 11 Ан-124 арестованы за рубежом, три находятся в состоянии летной годности, напоминают журналисты.

В августе основатель «Волги-Днепра» Алексей Исайкин сообщил коллективу, что одноименная группа «представляет интерес для тех, кто нуждается в услугах ее профиля», а «интерес этот проявляется с учетом специфики текущего момента». Он отметил, что «Волга-Днепр» достойно представляла российскую гражданскую авиацию на международном рынке, где «до сих пор скорбят, что компании нет». Позднее гендиректор перевозчика Игорь Аксенов уточнил, что рассматриваются варианты его дальнейшего существования и развития.

Как указывается в статье, на прошлой неделе Минтранс РФ письменно сообщил «Волге-Днепру», что «полагает нецелесообразной передачу группы в собственность государства». Что касается названного покупателем Солодилина, то, по данным собеседников издания, в его планах прежде всего запросить разрешение правительства на вывоз девяти Boeing 747–8 из парка АВС для возврата лизингодателям, на которые в мире «высочайший спрос», «тогда как в РФ для них нет ни рынка, ни условий для обслуживания, ни потребности других эксплуатантов в разборе этих самолетов на запчасти». Подчеркивается, что речь идет именно о стремлении к «взаимовыгодному урегулированию» с иностранцами, поскольку в Кельне у группы задержан принадлежащий ей Boeing 737–800, а в Лейпциге — три Ан-124 и склад запчастей, к которым группа будет стремиться вернуть доступ.