18:34, 17 сентября 2025Забота о себе

Названы вредящие мозгу безобидные привычки

Психиатр Амен: Ультраобработанные продукты увеличивают риск развития депрессии
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Психиатр Дэниел Амен заявил, что некоторые повседневные привычки, которые кажутся безобидными, в действительности вредят головному мозгу. Его слова приводит издание Infobae.

Как пояснил Амен, неумение отказывать людям приводит к чрезмерной ответственности, которая перегружает мозг. Второй негативной привычкой является многозадачность, которая хоть и ценится в современном обществе, но разрушает психическое здоровье. Кроме того, мозгу вредят ультраобработанные продукты. Если человек ест их ежедневно, у него увеличивается риск развития депрессии и тревоги, добавил врач.

Другой опасностью доктор назвал малоподвижный образ жизни. Он приводит к снижению кровотока в мозге. Вредны могут быть и средства гигиены: некоторые из них содержат парабены и фталаты, которые могут приводить к спутанности сознания и симптомам, похожим на синдром дефицита внимания и гиперактивности. Другими вредными привычками Амен назвал погружение в рутину, так как мозг постоянно требует новизны, и любые действия, увеличивающие риск черепно-мозговых травм, например езду на велосипеде без шлема.

Ранее психотерапевт Антон Волков рассказал, как избежать осенней депрессии. Для этого, по его словам, регулярно необходимо заниматься физической активностью.

