МАК обнародовал речевую информацию с регистратора перед крушением Ан-24

Международный авиационный комитет (МАК) опубликовал отчет, содержащий данные о речевой информации системы раннего предупреждения приближения к земле (СРППЗ), которая прозвучала перед крушением в июле под Тындой в Амурской области пассажирского Ан-24.

В период с 12:56:41 по 12:56:44 звуковым регистратором зафиксирована речевая информация от СРППЗ: "Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…" из отчета МАК

Сразу после этого последовало окончание записи звукового самописца. Еще через две минуты диспетчер пытался связаться с экипажем лайнера по радио, однако те уже не отвечали. В это время судно потерпело крушение.

Так, стало известно, что система заранее предупредила экипаж о критическом снижении самолета, однако пилоты осознали всю опасность ситуации лишь за секунду до катастрофы, унесшей жизни всех, кто находился на борту.

В 13:06 на аэродроме был объявлен сигнал тревоги

Кадр: Дальневосточная транспортная прокуратура / РИА Новости

Обломки воздушного судна обнаружили на склоне горы

Трагедия произошла 24 июля текущего года. Разбившийся самолет авиакомпании «Ангара» выполнял рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. Обломки воздушного судна были найдены на склоне горы в 15 километрах от города назначения. Они находились в труднодоступной местности, из-за чего спецслужбы не сразу смогли подобраться к месту крушения. Позже на месте нашли бортовые самописцы.

48 человек стали жертвами крушения Ан-24 под Тындой

Среди жертв было 42 пассажира, в числе которых 5 детей, а также 6 членов экипажа.

Точка в расследовании крушения еще не поставлена

Накануне МАК опубликовал предварительный отчет о крушении самолета. Там уточнили, что сбор и анализ информации все еще продолжаются. Окончательный отчет будет выпущен по завершении расследования.

Кадр: Пресс-служба Росавиации / РИА Новости

По предварительным данным, крушение лайнера могло произойти из-за ошибки пилотов. Как пишет Shot со ссылкой на экспертов, они могли перепутать высоту и лететь на 600 метров ниже необходимого уровня. В связи с этим, когда самолет выполнял разворот, он столкнулся с деревьями, после чего упал.

Так, причиной случившегося могла стать путаница между советской и международной системами измерения высоты — пилоты Ан-24 измеряли ее по советской системе QFE (от уровня аэродрома), а не по международным правилам QNH (от уровня моря).

При докладе диспетчеру экипаж сообщил высоту, соответствующую советской системе. В условиях ливня и низкой облачности экипаж не мог визуально наблюдать землю. Диспетчеры, в свою очередь, не видели отметку самолета на радаре

В связи с этим, в том числе, Росавиация позже рекомендовала переобучить пилотов и диспетчеров правилам работы с международной системой определения высоты.