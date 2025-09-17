Интернет и СМИ
06:31, 17 сентября 2025Интернет и СМИ

Обвиненная Трампом в клевете газета прокомментировала его претензии

NYT назвала обвинения и иск Трампа за клевету безосновательными
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Представитель американской газеты The New York Times (NYT) прокомментировал претензии президента США Дональда Трампа и назвал обвинения в клевете со стороны главы Белого дома безосновательными.

«Этот иск не имеет под собой никаких оснований. Он не содержит никаких законных правовых оснований и, наоборот, представляет собой попытку заглушить и оттолкнуть от независимого освещения событий», — подчеркнул он.

Представитель издания добавил, что газета продолжит придерживаться фактов и отстаивать право журналистов задавать власти вопросы от имени народа.

Ранее стало известно, что Трамп подал судебный иск на сумму 15 миллиардов долларов по обвинению в клевете против газеты. Он назвал NYT «одной из худших и наиболее дегенеративных газет в истории страны». Он осудил издание за поддержку его соперницы на выборах, вице-президента США Камалы Харрис.

