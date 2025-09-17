Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:19, 17 сентября 2025Наука и техника

Открыт способ предотвращения рецидива распространенного вида рака

Nat Med: Гидроксихлорохин и эверолимус снижают риск рецидива рака груди
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

До 30 процентов случаев рака груди возвращаются даже после успешного лечения, ежегодно унося более 685 тысяч жизней. Новое исследование Пенсильванского университета, опубликованное в журнале Nature Medicine, показало: если целенаправленно уничтожать «спящие» опухолевые клетки, оставшиеся в костном мозге и других тканях, риск рецидива можно резко снизить.

В клиническом испытании с участием 51 пациентки использовали комбинацию двух препаратов — гидроксихлорохина и эверолимуса. Каждый из них по отдельности устранял до 80 процентов «спящих» клеток, а вместе они оказались еще эффективнее — уничтожали до 87 процентов.

Материалы по теме:
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака. Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака.Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
1 марта 2024
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака. Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака.Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
28 июля 2025

Через три года наблюдения все женщины, получавшие оба препарата, оставались без признаков болезни. В группах, где применяли только один препарат, показатель выживаемости составил 92-93 процента.

По словам авторов, подход открывает новый путь борьбы с раком груди: вместо того чтобы ждать возможного возврата опухоли, врачи смогут заранее атаковать его скрытые причины. Следующий шаг — масштабные клинические исследования и подбор оптимальных комбинаций лекарств.

Ранее стало известно, что препараты класса агонистов GLP-1, обычно назначаемые при диабете и ожирении, могут снижать риск рецидива и улучшать выживаемость у пациентов с немелкоклеточным раком легких.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пообещал сохранить Донбасс за Украиной

    «Минутный порыв говорить пропал». Пугачева высказалась о последствиях своего громкого интервью

    Россияне низко оценили предложение о повышении утильсбора на автомобили

    Иностранец пытался изнасиловать россиянку в туалете кафе

    Военный эксперт высказался об успехах ВС России в зоне СВО

    Стилист Лисовец назвал надетую задом наперед одежду трендом осени

    Россиянин после ДТП влетел в толпу пешеходов и попал на видео

    Россиянам дали три совета по профилактике цистита осенью

    Названы популярные среди россиян товары от пожизненно осужденных «Черного дельфина»

    На Украине ратифицировали соглашение о столетнем сотрудничестве с Британией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости