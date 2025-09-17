Открыт способ предотвращения рецидива распространенного вида рака

Nat Med: Гидроксихлорохин и эверолимус снижают риск рецидива рака груди

До 30 процентов случаев рака груди возвращаются даже после успешного лечения, ежегодно унося более 685 тысяч жизней. Новое исследование Пенсильванского университета, опубликованное в журнале Nature Medicine, показало: если целенаправленно уничтожать «спящие» опухолевые клетки, оставшиеся в костном мозге и других тканях, риск рецидива можно резко снизить.

В клиническом испытании с участием 51 пациентки использовали комбинацию двух препаратов — гидроксихлорохина и эверолимуса. Каждый из них по отдельности устранял до 80 процентов «спящих» клеток, а вместе они оказались еще эффективнее — уничтожали до 87 процентов.

Через три года наблюдения все женщины, получавшие оба препарата, оставались без признаков болезни. В группах, где применяли только один препарат, показатель выживаемости составил 92-93 процента.

По словам авторов, подход открывает новый путь борьбы с раком груди: вместо того чтобы ждать возможного возврата опухоли, врачи смогут заранее атаковать его скрытые причины. Следующий шаг — масштабные клинические исследования и подбор оптимальных комбинаций лекарств.

Ранее стало известно, что препараты класса агонистов GLP-1, обычно назначаемые при диабете и ожирении, могут снижать риск рецидива и улучшать выживаемость у пациентов с немелкоклеточным раком легких.