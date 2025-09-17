Россия
11:29, 17 сентября 2025Россия

Спасшиеся из утонувшего вездехода российские ученые прошли пешком свыше 20 километров

Спасшиеся из затонувшего вездехода в Забайкалье геологи шли пешком 25 километров
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «МЧС Забайкальского края»

Четверо геологов, которые выжили при затоплении вездехода в Забайкальском крае, шли пешком 25 километров по труднодоступной местности. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

«Четверо геологов смогли самостоятельно выбраться из затонувшего вездехода МТЛБ и добраться до базового лагеря, пройдя 25 километров», — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что лагерь находится в 70 километрах от вахтового поселка Чина. Добраться туда возможно только на вездеходе.

О том, что в Забайкалье затонул вездеход с учеными, стало известно 16 сентября. Сообщалось, что при спуске у вездехода отказали тормоза, из-за чего он на высокой скорости влетел в озеро. Внутри него находились девять человек, четверым из них удалось выбраться. Пять человек не выжили.

