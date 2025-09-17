Мир
Премьер Дании резко ответила российскому послу

Фредериксен: Дания не позволит России себя запугать
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Дания будет закупать дальнобойное оружие, несмотря на запугивания России. Об этом заявила датский премьер-министр Метте Фредериксен в интервью телерадиокомпании DR.

Она резко ответила на слова российского посла в Дании Владимира Барбина, назвавшего «откровенным безумием» обоснование закупок оружия российской угрозой. «Никому, нигде и никогда в мире в голову не приходило публично угрожать ядерной державе», — добавил он.

«Россия пытается угрожать Европе и НАТО, чтобы мы не защищали своих людей и границы. Конечно, мы не дадим себя запугать», — сказала политик.

Ранее Фредериксен сообщила, что Дания закупит высокоточное оружие большой дальности для противодействия «российской угрозе». При этом она подчеркнула, что риска прямого нападения РФ на Данию нет.

