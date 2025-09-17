Мир
Президент Польши оценил возможность уничтожения дронов над Украиной

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Президент Польши Кароль Навроцкий высказался о потенциальном уничтожении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Украины. Его слова приводит телеканал LCI.

Навроцкий оценил возможность уничтожения дронов над Украиной и не подтвердил готовность страны в этом вопросе. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, намерена ли Варшава сбивать цели над Украиной, если те приближаются к польской границе.

«Наша армия сбивает дроны, как только они пересекают границу Польши. Но это все равно является нарушением целостности государства, которое является членом НАТО. Поэтому с технической точки зрения мы несем ответственность за наше воздушное пространство в пределах границ Польши», — подчеркнул он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал операцию альянса в Польше в ответ на инцидент с дронами. Целью миссии, по его словам, является усиление обороны восточного фланга альянса.

