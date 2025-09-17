Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:06, 17 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности обнаружения двух пропавших российских школьников

Двух пропавших в Москве школьников нашли, они в безопасности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress

Два мальчика, которые ранее пропали в Москве, найдены, они в безопасности. Об этом РИА Новости заявили в правоохранительных органах.

В среду, 17 сентября, Telegram-канал Shot писал, что в столице пропал школьник. Согласно информации канала, к исчезновению несовершеннолетнего были причастны украинские мошенники, с которыми он разговаривал по телефону. «Мальчик найден, с ним все в порядке. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве», — заявил источник РИА Новости.

Позднее стало известно о втором пропавшем мальчике. «Ребенок был найден в торговом центре», — рассказал собеседник агентства. По предварительным данным, к побегу ребенка телефонные мошенники непричастны, отметил он.

Ранее россиянам рассказали о важных правилах защиты детей от кибермошенников. По словам начальника отдела информбезопасности банка Хлынов Андрея Попова, важно объяснить ребенку, что нельзя доверять незнакомцам в интернете и не бояться обращаться к родителям, если пишут анонимы с сомнительными предложениями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб раскрыл ход боевых действий Российской армии в зоне СВО

    Вице-премьер Италии объяснился после критики за рукопожатие с послом России

    В Полтаве на месте памятнику Петру I установили вертолет

    Турция запустит полеты в российский город

    Премьер Дании резко ответила российскому послу

    Чтец по губам раскрыл слова Трампа супруге по прилете в Лондон

    У бывшего президента Бразилии обнаружили рак

    Бербок дала обещание по конфликту на Украине

    Канцлер Германии высказался о евреях

    Раскрыты подробности обнаружения двух пропавших российских школьников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости