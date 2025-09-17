Раскрыты подробности обнаружения двух пропавших российских школьников

Двух пропавших в Москве школьников нашли, они в безопасности

Два мальчика, которые ранее пропали в Москве, найдены, они в безопасности. Об этом РИА Новости заявили в правоохранительных органах.

В среду, 17 сентября, Telegram-канал Shot писал, что в столице пропал школьник. Согласно информации канала, к исчезновению несовершеннолетнего были причастны украинские мошенники, с которыми он разговаривал по телефону. «Мальчик найден, с ним все в порядке. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве», — заявил источник РИА Новости.

Позднее стало известно о втором пропавшем мальчике. «Ребенок был найден в торговом центре», — рассказал собеседник агентства. По предварительным данным, к побегу ребенка телефонные мошенники непричастны, отметил он.

Ранее россиянам рассказали о важных правилах защиты детей от кибермошенников. По словам начальника отдела информбезопасности банка Хлынов Андрея Попова, важно объяснить ребенку, что нельзя доверять незнакомцам в интернете и не бояться обращаться к родителям, если пишут анонимы с сомнительными предложениями.