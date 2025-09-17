Экономика
10:47, 17 сентября 2025Экономика

Рекордные августовские продажи машин в России объяснили

«Автостат»: Всплеск продаж машин связан с субсидированными ставками и скидками
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Рекордный в 2025 году показатель продаж новых машин в августе на российском рынке во многом обусловлен снижением ставок по займам на фоне активного лидерского субсидирования и скидками со стороны импортеров. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на опрошенных участников отрасли.

Дисконты на новые машины в последний месяц лета были обусловлены стремлением дилеров избавиться от скопившихся на российских складах авто. Подобная проблема затронула в основном китайских производителей, в результате чего те стали предлагать клиентам в России внушительные скидки, пояснил глава ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Это несколько оживило продажи на внутреннем авторынке, которые в августе достигли отметки в 122,2 тысячи единиц.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, в свою очередь, связал успешные продажи новых машин в России в августе с традиционным для конца лета оживлением спроса в преддверии старта осеннего сезона. В это время многие покупатели стремятся приобрести машины до повышения цен, резюмировал он.

Ранее глава агентства «Автостат» Сергей Целиков предупредил россиян о скором подорожании ряда импортных автомобилей. Причиной тому могут стать готовящиеся Минпромторгом изменения механизма утильсбора. В ведомстве, напомнил эксперт, предложили формировать базовую ставку «утиля» для этого типа авто на основании объема двигателя. Самыми пострадавшими от нововведений машинами, отметил он, окажутся авто с мощностью мотора выше 160 лошадиных сил. К числу таковых Целиков отнес популярные у россиян BMW X3, BMW X5, BMW 5-Series, Toyota Highlander, Toyota RAV4, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe.

