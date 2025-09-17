Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:41, 17 сентября 2025Экономика

России предрекли нашествие слизней

Эколог Рыбальченко: В 2026 году российские города ждет нашествие слизней
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Jessica Pape / Shutterstock / Fotodom

Если будущая зима станет теплой, то летом 2026-го российские города может ждать нашествие испанских слизней, предрек эколог Илья Рыбальченко. Его слова приводит Life.ru.

Эксперт объяснил, что во время холодов взрослые особи погибают, но яйца вредителей, отложенные в почве, вполне переживают зиму. «Если снег ляжет рано и будет глубоким, он сыграет роль термоса, и кладки яиц сохранятся. А вот резкие морозы на голой земле или промерзание почвы до глубины 10–15 см способны уничтожить значительную часть будущей популяции», — рассказал он.

А если зима будет теплой и мягкой, то грядущим летом российские города снова ждет нашествие вредителей. Рыбальченко дал несколько советов о том, что стоит сделать, чтобы слизни не отложили яйца. В частности, нужно убирать компост на грядках, и рыхлить почву.

К испанским слизням не стоит прикасаться руками, так как они могут переносить опасные для людей болезни. Слизь вредителей содержит в себе множество бактерий, в том числе болезнетворных. При контакте можно заразиться кишечной палочкой, стафилококком или листериозом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров предупредил о результате попыток «соблазнить» Путина условиями по Украине

    В России увидели исполнение предсказание Жириновского о Польше

    Крупный арсенал изъяли у замглавы района Татарстана

    Песков анонсировал международный разговор Путина

    Кремль высказался о внесении Путиным в Совфед кандидатуры председателя Верховного суда

    Песков ответил на вопрос о новой встрече Путина и Трампа

    Бывшая жена телеведущего Ивлева подала на него в суд из-за долгов по алиментам

    В Госдуме поддержали круглогодичный призыв в армию

    В Кремле объяснили появление Путина в военной форме

    Песков прокомментировал поездку Путина на военный полигон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости