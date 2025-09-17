России предрекли нашествие слизней

Эколог Рыбальченко: В 2026 году российские города ждет нашествие слизней

Если будущая зима станет теплой, то летом 2026-го российские города может ждать нашествие испанских слизней, предрек эколог Илья Рыбальченко. Его слова приводит Life.ru.

Эксперт объяснил, что во время холодов взрослые особи погибают, но яйца вредителей, отложенные в почве, вполне переживают зиму. «Если снег ляжет рано и будет глубоким, он сыграет роль термоса, и кладки яиц сохранятся. А вот резкие морозы на голой земле или промерзание почвы до глубины 10–15 см способны уничтожить значительную часть будущей популяции», — рассказал он.

А если зима будет теплой и мягкой, то грядущим летом российские города снова ждет нашествие вредителей. Рыбальченко дал несколько советов о том, что стоит сделать, чтобы слизни не отложили яйца. В частности, нужно убирать компост на грядках, и рыхлить почву.

К испанским слизням не стоит прикасаться руками, так как они могут переносить опасные для людей болезни. Слизь вредителей содержит в себе множество бактерий, в том числе болезнетворных. При контакте можно заразиться кишечной палочкой, стафилококком или листериозом.