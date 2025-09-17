Россиянам назвали неожиданную причину плохого секса

Эндокринолог Лебедева: При гипотиреозе у женщин снижается либидо

Эндокринолог Диляра Лебедева заявила, что проблемы с щитовидной железой негативно влияют на интимную жизнь пары. Подробнее об этой неожиданной причине плохого секса она рассказала россиянам в своем Telegram-канале.

Как пояснила Лебедева, при гипотиреозе — недостаточной выработке гормонов щитовидной железы — у женщин появляется сухость в интимной зоне, болезненность при половом акте, снижение либидо, апатия и упадок сил, раздражительность и тревожность. По словам врача, при данном заболевании основной функцией тела становится выживание, а желание интимной близости пропадает.

Лебедева добавила, что женщинам, у которых есть эти симптомы, необходимо проверить щитовидную железу и при необходимости скорректировать ее работу.

