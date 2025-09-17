Экономика
09:03, 17 сентября 2025Экономика

Россияне променяли комфорт и безопасность на дешевый ремонт

Траты на ремонт в России снизились на 25 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Россияне продолжают экономить на ремонте и обустройстве жилья: с начала 2025 года траты на ремонт снизились на четверть. При этом они готовы променять на это собственный комфорт и безопасность, ведь урезание бюджета чаще всего приходится именно на те элементы, которые напрямую влияют на тепло, тишину и безопасность жилья. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Роквул».

Опрос показал, что 34 процента респондентов выбирают более дешевые окна и двери, 33 процента сокращают расходы на отделочные материалы, а 21 процент — на шумоизоляцию. «Экономия на таких базовых элементах, как окна, двери или шумоизоляция, кажется безобидной, потому что на первый взгляд они ассоциируются прежде всего с комфортом — теплом и тишиной, а потенциальные риски для безопасности не всегда очевидны», — прокомментировал менеджер по развитию сегментов DIY и «Акустика» Александр Коршунов. Но именно от этого зачастую зависит качество жизни. «Экономия на шумоизоляции оборачивается постоянным стрессом и недосыпом, ведь тишина необходима для полноценного отдыха и восстановления», — пояснил он.

Большинство россиян (56 процентов) уже ощутили на себе последствия экономии на стройматериалах: чаще всего это необходимость полностью переделывать ремонт (22 процента), неприятный запах и токсичность материалов (13 процентов), риски возгорания (12 процентов), а также ухудшение здоровья или аллергия (9 процентов).

Ранее генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев давал совет как можно сэкономить на ремонте. Эксперт объяснил, что в межсезонье у подрядчиков меньше заказов, поэтому они готовы снижать цены на свои услуги.

    Все новости