Российские танки оказались модными

Российские танки задают моду для тяжелой бронетехники во всем мире. Об этом в Telegram заявила госкорпорация «Ростех».
«Отечественные танки задают моду для тяжелой бронетехники в мире: другие страны регулярно копируют решения, впервые отработанные на российских машинах», — рассказали в компании.
Там заметили, что французские танки Leclerc получили автомат заряжания и уплотненную компоновку, тогда как американские боевые машины Abrams начали оснащаться динамической защитой.
«Китайские производители используют наши форм-факторы, заметные невооруженным глазом», — добавили в компании.
В госкорпорации уточнили, что иностранные производители так и не узнали главный секрет российских танков.
Ранее концерн «Уралвагонзавод» сообщил, что российский танк Т-90МС, который показали на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби в ОАЭ, после подготовки отправили в зону специальной военной операции.