Российские танки оказались модными

«Ростех»: Танки России задают моду для тяжелой бронетехники во всем мире

Российские танки задают моду для тяжелой бронетехники во всем мире. Об этом в Telegram заявила госкорпорация «Ростех».

«Отечественные танки задают моду для тяжелой бронетехники в мире: другие страны регулярно копируют решения, впервые отработанные на российских машинах», — рассказали в компании.

Там заметили, что французские танки Leclerc получили автомат заряжания и уплотненную компоновку, тогда как американские боевые машины Abrams начали оснащаться динамической защитой.

«Китайские производители используют наши форм-факторы, заметные невооруженным глазом», — добавили в компании.

В госкорпорации уточнили, что иностранные производители так и не узнали главный секрет российских танков.

Ранее концерн «Уралвагонзавод» сообщил, что российский танк Т-90МС, который показали на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби в ОАЭ, после подготовки отправили в зону специальной военной операции.