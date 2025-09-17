США выделили миллиард на ядерное топливо для обороны

Reuters: США выделили $1,5 млрд на производство ядерного топлива в целях обороны

Власти США выделяют 1,5 миллиарда долларов на создание производства собственного ядерного топлива в оборонных целях. Об этом сообщает Reuters.

Контракт на развитие внутренних мощностей по обогащению урана от Национального управления ядерной безопасности США (NNSA) получила BWX Technologies. Полуавтономное ядерное агентство, входящее в состав министерства энергетики, стремится наладить надежные поставки низкообогащенного урана для производства трития и высокообогащенного урана для военно-морских ядерных двигателей. Ранее эта же компания получила заказ на сумму 2,6 миллиарда долларов на производство компонентов для атомных подводных лодок и авианосца ВМС США.

Завод по производству ядерного топлива будет расположен в Эрвине, штат Теннесси.

Министр энергетики США Крис Райт в ходе ежегодной генеральной конференции МАГАТЭ заявил, что полностью отказаться от российского урана невозможно, но США «приближаются к этому моменту». «Мы надеемся на быстрый рост потребления урана в США как в крупных, так и в малых модульных реакторах. Со временем размер этого резерва будет увеличиваться. Нам нужно много собственного урана и мощностей по его обогащению», — пояснил министр.

