Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:52, 17 сентября 2025Путешествия

Стали известны последние слова альпинистки Наговициной на пике Победы

Перед кончиной альпинистка Наталья Наговицина обратилась к сыну
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Julia Mountain Photo / Shutterstock / Fotodom

Застрявшая на пике Победы в Киргизии Наталья Наговицина перед кончиной обратилась к сыну. Последние слова альпинистки стали известны во время программы «Новые русские сенсации» на НТВ.

Подруга россиянки Лия Попова в интервью телеканалу сообщила, что Наговицина думала о возвращении к сыну. «Ее последние слова были: "Передайте Мише (сын альпинистки — прим. «Ленты.ру»), что мама задерживается"».

Ранее Федерация альпинизма России отказалась подтвердить кончину Наговициной на семитысячнике. 47-летнюю женщину, которая сломала ногу 12 августа и не смогла спуститься с вершины, признали без вести пропавшей. 23 августа было объявлено о завершении операции по ее спасению.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров предупредил о результате попыток «соблазнить» Путина условиями по Украине

    В России увидели исполнение предсказание Жириновского о Польше

    Крупный арсенал изъяли у замглавы района Татарстана

    Песков анонсировал международный разговор Путина

    Кремль высказался о внесении Путиным в Совфед кандидатуры председателя Верховного суда

    Песков ответил на вопрос о новой встрече Путина и Трампа

    Бывшая жена телеведущего Ивлева подала на него в суд из-за долгов по алиментам

    В Госдуме поддержали круглогодичный призыв в армию

    В Кремле объяснили появление Путина в военной форме

    Песков прокомментировал поездку Путина на военный полигон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости