Стали известны последние слова альпинистки Наговициной на пике Победы

Перед кончиной альпинистка Наталья Наговицина обратилась к сыну

Застрявшая на пике Победы в Киргизии Наталья Наговицина перед кончиной обратилась к сыну. Последние слова альпинистки стали известны во время программы «Новые русские сенсации» на НТВ.

Подруга россиянки Лия Попова в интервью телеканалу сообщила, что Наговицина думала о возвращении к сыну. «Ее последние слова были: "Передайте Мише (сын альпинистки — прим. «Ленты.ру»), что мама задерживается"».

Ранее Федерация альпинизма России отказалась подтвердить кончину Наговициной на семитысячнике. 47-летнюю женщину, которая сломала ногу 12 августа и не смогла спуститься с вершины, признали без вести пропавшей. 23 августа было объявлено о завершении операции по ее спасению.