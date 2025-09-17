Стало известно о первом японце-наемнике в составе ВСУ

Бастрыкин рассказал о первом наемнике-японце в рядах ВСУ

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в Луганске рассказал о привлечении к ответственности иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

По его данным, недавно было завершено расследование уголовного дела в отношении первого известного японца в составе иностранного легиона территориальной обороны ВСУ Тайнаке Такао. Ему заочно предъявлено обвинение в наемничестве. В настоящее время японец объявлен в международный розыск.

Всего завершено расследование в отношении 177 иностранных наемников. Среди них есть выходцы из Грузии, Бразилии, Колумбии и других стран.

Ранее сообщалось, что иностранные наемники ВСУ не рискуют и почти не вступают в бой с российскими военнослужащими, прячась за спинами украинских солдат.