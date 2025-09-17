Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:33, 17 сентября 2025Россия

Стало известно о полетах FPV-дронов ВСУ по трассе в российском приграничье

В Курской области сообщили об активности дронов ВСУ около трассы в приграничье
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Курской области сообщили об активности дронов ВСУ около трассы в приграничной зоне. Об этом местный житель сообщил Telegram-каналу «Теткино / Курск / Суджа / Коренево / Рыльск / Льгов / Курчатов / Железногорск».

По его данным, украинские дроны были замечены рядом с трассами, соединяющими населенные пункты Глушково, Дурово и Рыльск.

Речь идет об FPV-дронах, указал подписчик. Такие беспилотники управляются оператором, который, как правило, находится на незначительном удалении от дрона. В отдельных случаях, когда дрон управляется по оптоволоконному кабелю, радиус его боевого применения может возрастать до нескольких десятков километров.

В августе стало известно о появлении в курском приграничье атакующих из засады беспилотников. Их назвали «дронами-ждунами».

Кроме того, 17 сентября стало известно о попытке захода в Курскую область украинской диверсионно-разведывательной группы. Возможной целью диверсантов назвали получение разведданных об обстановке в районе Теткино.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров предупредил о результате попыток «соблазнить» Путина условиями по Украине

    В России увидели исполнение предсказание Жириновского о Польше

    Крупный арсенал изъяли у замглавы района Татарстана

    Песков анонсировал международный разговор Путина

    Кремль высказался о внесении Путиным в Совфед кандидатуры председателя Верховного суда

    Песков ответил на вопрос о новой встрече Путина и Трампа

    Бывшая жена телеведущего Ивлева подала на него в суд из-за долгов по алиментам

    В Госдуме поддержали круглогодичный призыв в армию

    В Кремле объяснили появление Путина в военной форме

    Песков прокомментировал поездку Путина на военный полигон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости