Стало известно о полетах FPV-дронов ВСУ по трассе в российском приграничье

В Курской области сообщили об активности дронов ВСУ около трассы в приграничье

В Курской области сообщили об активности дронов ВСУ около трассы в приграничной зоне. Об этом местный житель сообщил Telegram-каналу «Теткино / Курск / Суджа / Коренево / Рыльск / Льгов / Курчатов / Железногорск».

По его данным, украинские дроны были замечены рядом с трассами, соединяющими населенные пункты Глушково, Дурово и Рыльск.

Речь идет об FPV-дронах, указал подписчик. Такие беспилотники управляются оператором, который, как правило, находится на незначительном удалении от дрона. В отдельных случаях, когда дрон управляется по оптоволоконному кабелю, радиус его боевого применения может возрастать до нескольких десятков километров.

В августе стало известно о появлении в курском приграничье атакующих из засады беспилотников. Их назвали «дронами-ждунами».

Кроме того, 17 сентября стало известно о попытке захода в Курскую область украинской диверсионно-разведывательной группы. Возможной целью диверсантов назвали получение разведданных об обстановке в районе Теткино.