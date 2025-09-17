Ценности
Сын Уилла Смита стал креативным директором модного бренда

27-летний сын Уилла Смита Джейден стал креативным директором Christian Louboutin
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Сын американского актера Уилла Смита Джейден стал креативным директором модного бренда Christian Louboutin. Об этом сообщает Drapers.

27-летний рэпер будет создавать мужскую коллекцию марки, в которую войдут обувь, кожаные изделия и аксессуары. Отмечается, что знаменитость переедет в Париж, чтобы работать над линейкой, которую он представит на зимней Неделе моды.

В июле российский модный дом YANINA Couture провел показ на Неделе высокой моды в Париже. Бренд по-прежнему остается единственным российским модным домом, ежегодно представляющим кутюрную коллекцию на Неделе высокой моды в Париже.

    Все новости