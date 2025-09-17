Спорт
16:27, 17 сентября 2025Спорт

Тарасова отреагировала на попадание Загитовой в базу «Миротворца»

Татьяна Тарасова высмеяла попадание Алины Загитовой в базу «Миротворца»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Natalya Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на попадание олимпийской чемпионки Алины Загитовой в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает NEWS.ru.

«Смешно даже думать об этом. Крым — это Россия. И вообще, наши спортсмены ездят куда угодно на соревнования или другие мероприятия», — заявила Тарасова. Она добавила, что считает внесение Загитовой в базу полной глупостью.

О внесении Загитовой в базу стало известно ранее 17 сентября. Уточнялось, что это произошло за участие в проходившем в Крыму фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году.

Созданный в 2014-м сайт «Миротворец» является реестром личных данных артистов, политиков и остальных медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля».

