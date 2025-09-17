Токаев заявил о высоком риске ядерного Армагеддона

Токаев: Мир движется к ядерному Армагеддону

Риск ядерного Армагеддона высок из-за того, что страны не занимаются повышением уровня доверия друг к другу. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.

По его словам, в мире расширяются геополитические разломы и растет социальное напряжение, при этом конструктивных инициатив по сдерживанию конфликтов нет. Он подчеркнул роль дипломатии в такой ситуации, а также необходимость преодоления взаимного отчуждения и повышения доверия на международной арене. Токаев также сообщил, что надеется на усилия религиозных лидеров по прекращению «скатывания мира в бездну хаоса, напоминая многим политикам о здравом смысле, доброй воле и моральной ответственности».

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что введение бесполетной зоны над Украиной силами НАТО станет прямым шагом к третьей мировой войне. Политик также предупредил, что в случае реализации такого шага военнослужащие НАТО станут законной целью для российских военных.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Он назвал США главным инициатором глобального конфликта.