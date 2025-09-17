Мир
21:43, 17 сентября 2025Мир

Трамп опередил Карла III в Виндзоре и грубо нарушил этикет

Трамп во время смотра караула опередил Карла III и положил ему руку на спину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп опередил короля Великобритании Карла III во время смотра почетного караула в Виндзоре. Об этом сообщил телеканал CNN.

Кроме того, во время встречи Трамп несколько раз положил руку на спину британского монарха, что является грубым нарушением этикета. Согласно давней британской традиции и протоколу, трогать короля категорически запрещено.

То же самое американский лидер сделал во время своего первого государственного визита в 2019 году, когда он пошел перед королевой Елизаветой II. Однако тогда Букингемский дворец заявил, что не рассматривает это как нарушение протокола. Телеканал обратил внимание, что Трамп и Карл III пребывали в веселом настроении и обменивались шутками, прогуливаясь по двору Виндзорского замка.

Ранее доцент кафедры маркетинга и мерчандайзинга в сфере моды, профессор Дэвид Лоранжер посоветовал жене президента США Мелании Трамп избегать нескольких вещей на встрече с королевской семьей. В частности, он призвал первую леди придерживаться определенного дресс-кода.

