У бывшего президента Бразилии обнаружили рак

У бывшего президента Бразилии Болсонару обнаружили рак кожи

У бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, руководившего страной с 2019 по 2023 год, обнаружили рак кожи. Об этом сообщил его лечащий врач Клаудио Биролини, передает CNN Brasil.

Ранее у Болсонару удалили восемь кожных новообразований. Анализы показали наличие плоскоклеточного рака в двух из них. Поражения на груди и на одной из рук удалили на ранней стадии. «Это не самый легкий, не самым агрессивный, но тем не менее это рак кожи», — отметил Биролини. По его словам, экс-лидеру теперь требуется периодически проходить обследования.

16 сентября Болсонару госпитализировали с плохим самочувствием. Сообщалось, что он жаловался на икоту и рвоту, также у него было зафиксировано низкое артериальное давление.

