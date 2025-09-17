Силовые структуры
У бывшей судьи Елены Кондрат конфисковали торговый центр, квартиры и другое имущество

В Москве суд конфисковал у экс-судьи Кондрат торговый центр, квартиры, дома
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Москве суд конфисковал у бывшей судьи Московского арбитражного суда Елены Кондрат имущество, которое она оформляла на своих родственников. Об этом пишет РИА Новости.

Во время работы в суде женщина декларировала только квартиру, в которой проживала с мужем и сыном, а все остальное имущество оформляла на родителей. Среди конфискованного имущества фигурирует торговый центр (ТЦ) «Дубрава» в Брянске, квартиры, земельные участки, жилые и нежилые здания в Брянской области, Крыму, Москве и Истринском районе Московской области, а также дом площадью 525 квадратных метров в элитном коттеджном поселке «Милениум Парк».

Правоохранители отметили, что родители Кондрат пенсионеры, которые ранее работали в Брянском кожно-венерологическом диспансере — они не могли заработать на всю эту недвижимость самостоятельно.

27 июля 2023 года Мосгорсуд вынес приговор Кондрат по делу о взятке. Ее приговорили к девяти годам колонии и штрафу в 77 миллионов 964 тысячи рублей.

