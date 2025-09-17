Украинская теннисистка призвала к более жестким мерам против россиян

Украинская теннисистка Элина Свитолина призвала к более жестким мерам против российских спортсменов. Ее слова приводит AS.

Теннисистка отказалась считать, что спорт находится вне политики, так как его используют для пропаганды. «Некоторые шаги уже были предприняты, например запрет флагов или ограничение участия, но необходимы более жесткие меры», — посчитала она.

Свитолина не пожимает руки соперницам из России. Она обращалась к Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), призывая их выступить с заявлением о том, что между российскими, белорусскими и украинскими игроками не будет рукопожатий.

WTA и ATP не стали отстранять россиян и белорусов от участия в турнирах. Спортсмены продолжают выступления в нейтральном статусе.