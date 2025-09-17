Спорт
Бавария
1:0
1-й тайм
live
Челси
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ПСЖ
1:0
1-й тайм
live
Аталанта
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ливерпуль
2:0
1-й тайм
live
Атлетико М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Аякс
0:0
1-й тайм
live
Интер М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Славия П
2:2
Завершен
Будё-Глимт
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Олимпиакос
0:0
Завершен
Пафос
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Авангард
3:2
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
0:2
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Крылья Советов
1:2
Завершен
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа B. 4-й тур
Сочи
0:4
2-й тайм
live
Динамо М
Fonbet Кубок России|Группа B. 4-й тур
Зенит
2:1
2-й тайм
live
Ахмат
Fonbet Кубок России|Группа A. 4-й тур
22:02, 17 сентября 2025Спорт

Украинская теннисистка призвала к более жестким мерам против россиян

Украинская теннисистка Свитолина призвала к более жестким мерам против россиян
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Украинская теннисистка Элина Свитолина призвала к более жестким мерам против российских спортсменов. Ее слова приводит AS.

Теннисистка отказалась считать, что спорт находится вне политики, так как его используют для пропаганды. «Некоторые шаги уже были предприняты, например запрет флагов или ограничение участия, но необходимы более жесткие меры», — посчитала она.

Свитолина не пожимает руки соперницам из России. Она обращалась к Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), призывая их выступить с заявлением о том, что между российскими, белорусскими и украинскими игроками не будет рукопожатий.

WTA и ATP не стали отстранять россиян и белорусов от участия в турнирах. Спортсмены продолжают выступления в нейтральном статусе.

Обсудить
    Обсудить
