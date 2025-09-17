Экономика
16:42, 17 сентября 2025Экономика

Поставки нефти из России рухнули

Bloomberg: После атаки дронов на порты Балтики экспорт нефти из России обвалился
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Морской экспорт нефти из России за минувшую неделю резко снизился на фоне атак дронов на порты Балтийского моря. Об этом со ссылкой на данные систем отслеживания судов пишет Bloomberg.

Недельный экспорт в период до 14 сентября потерял сразу 934 тысячи баррелей в сутки, опустившись до 3,18 миллиона баррелей. Это самое сильное снижение с июля прошлого года.

Средний показатель за четыре недели немного вырос, с 3,42 миллиона до 3,46 миллиона баррелей в сутки, однако такой результат был обеспечен предыдущими неделями.

Агентство отмечает, что в порту Приморска, который подвергся атаке на прошлой неделе, повреждены два танкера, а порт Усть-Луга отправил только половину объема предыдущей недели. Эксперты не исключают, что последний результат связан с ударами по трем насосным станциям, доставляющим груз на сам терминал.

Ранее издание предупредило, что атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и портовую инфраструктуру могут заставить российские нефтяные компании сократить производство нефти. Поражение предприятий снижает их возможность принимать сырье на переработку, и ранее лишние баррели отправлялись на экспорт. Однако в новых условиях мощности для хранения нефти могут быстро заполнится, после чего добычу придется снижать.

