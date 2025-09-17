Россия
16:48, 17 сентября 2025Россия

В Госдуме ответили Зеленскому на слова о просящих прощение россиянах

Шеремет назвал лицемерием слова Зеленского, что россияне будут просить прощения
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет назвал фарсом и лицемерием слова Владимира Зеленского о том, что в будущем россияне и их дети будут просить прощения. Об этом депутат от крымского региона заявил в беседе с РИА Новости.

Заявление Зеленского прозвучало в интервью телеканалу Sky News. В ходе него политик также призвал другие страны начать больше думать об Украине, а не о себе и своих будущих отношениях с Россией.

Шеремет подчеркнул, что именно Зеленский является виновником спровоцированного на территории Украины военного конфликта, о чем «подло умолчал» в беседе с западными журналистами. «И только ему нести ответственность», — заявил депутат.

По мнению парламентария, если и стоит просить прощения, то только у ветеранов Великой Отечественной войны — за возрождение нацизма в Европе и на Украине. «Поэтому сегодня перед нами стоит важная задача — провести СВО так, чтобы у нацизма и его пособников не осталось малейших шансов снова возродиться, неся смерть и несчастья», — заключил Шеремет.

Ранее заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что заключение Зеленским сделки с Россией — наиболее благоприятный для Киева, но пока что не очень вероятный сценарий. По его словам, президент США Дональд Трамп «тоже в свои игры играет», то обнадеживая, то угрожая санкциями.

