12:24, 17 сентября 2025

Вероятность заключения Зеленским сделки с Россией оценили

Политолог Жарихин назвал маловероятным заключение Зеленским сделки с Россией
Варвара Кошечкина
Фото: Ludovic Marin / Reuters

Заключение украинским президентом Владимиром Зеленским сделки с Россией — наиболее благоприятный для Киева, но пока что не очень вероятный сценарий, считает политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о том, что Зеленскому придется заключить сделку с Россией.

«Трамп тоже в свои игры играет. Он то обнадежит, то снова накинется на Россию со страшными санкциями, то опять обнадежит. Я так понимаю, после Аляски они с [президентом России Владимиром] Путиным, в принципе, договорились, и он ввязался заставить Зеленского выполнить то, о чем они договорились. Но пока он только впервые за все то время, которое прошло с февраля, сказал что Зеленскому придется выполнять то, о чем мы договорились, а до этого вроде бы как и не говорил, до этого вроде бы как все "Путин что-то не выполнял"», — высказался Жарихин.

Политолог отметил, что в этой связи не верит в искренность поведения Трампа. По его мнению, американский лидер раскачивает ситуацию, то изображая миротворца, то громовержца.

«В итоге со времен переговоров на Аляске ничего, по сути, не изменилось, даже стало еще хуже. Если раньше Зеленский и лидеры европейских стран вели себя относительно сдержанно, то сейчас они ведут себя абсолютно не сдержанно. Они грозятся войной, Зеленский опять заявляет, что "ни пяди родной земли". Поэтому я пока настроен не очень оптимистично в связи с очередным заявлением Трампа. Конечно, ему сейчас удобно на фоне совершенно озверевших европейцев и обнаглевшего Зеленского изображать из себя миротворца, но миротворец он только в том смысле, что ведет себя посдержаннее, чем они, но не более того», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Все равно идут поставки вооружений, а также военное информационное обеспечение украинской армии со стороны США, добавил эксперт.

До этого Зеленский поставил Трампу условия для завершения конфликта на Украине. Он заявил, что хочет получить документ, который поддержат США и Европа. Он добавил, что Украине нужны «четкая позиция Трампа» и гарантии безопасности.

