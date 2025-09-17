Мир
12:07, 17 сентября 2025Мир

В Китае столкнулись два летающих автомобиля

Bloomberg: Два летающих автомобиля столкнулись в воздухе в Китае
Дарья Балацкая
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Кадр: gazeta.ru

Два летающих автомобиля столкнулись в воздухе во время репетиции авиашоу в Китае. Об этом сообщает Bloomberg.

«Два летающих автомобиля, произведенных подразделением китайского производителя электромобилей Xpeng Inc., столкнулись в воздухе во время репетиции авиашоу в Чанчуне, что вызвало новые вопросы относительно безопасности этой технологии», — говорится в материале.

Согласно заявлению компании, при приземлении один из так называемых электрических аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL) загорелся, в то время как другой смог благополучно приземлиться. На кадрах инцидента видно, как из разбившегося eVTOL на ровном травянистом поле валит черный дым, а неподалеку находятся пожарные машины.

Ранее китайский производитель автомобилей XPeng Motors заявил, что планирует производить летающие транспортные средства (ТС) в 2026 году. Отмечается, что система управления будет включать ИИ-технологии (искусственный интеллект).

