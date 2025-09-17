В Кремле высказались о влиянии санкций на политику России

Песков: Предыдущие санкции показали, что Россия не подвержена их влиянию

Предыдущие 18 пакетов санкций Европейского союза (ЕС) против России показали, что Москва не подвержена их влиянию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Евросоюз и страны ЕС по отдельности, многие из них, продолжают достаточно враждебную линию в отношении России», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, европейские страны ошибаются, полагая, что продолжение санкционной политики может повлиять на политику России.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фор дер Ляйен заявила, что Европа вскоре презентует 19-й пакет санкций против России. Он коснется криптовалют, банков и энергетики.