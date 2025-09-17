Литва отчиталась о задержании россиян и украинцев по подозрению в организации терактов

Генпрокуратура Литвы сообщила о задержании подозреваемых в организации терактов в странах Европы. Об этом сообщает LRT.

Уточняется, что группу людей из пяти стран обвиняют в планировании и совершении четырех терактов «в разных странах Европы». В частности, подозрения предъявлены 15 лицам — гражданам России, Украины и стран Прибалтики.

Литовское ведомство также утверждает, что организаторы якобы имеют связи с военной разведкой России.

Ранее МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах России в стране Александра Елкина из-за инцидента с дронами над Польшей. Министерство обвинило Россию в нарушении польского воздушного пространства.

