МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах России из-за инцидента в Польше

МИД Литвы вызвал поверенного в делах РФ из-за инцидента с дронами над Польшей
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Augustas Didžgalvis / Wikipedia

МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах России в стране Александра Елкина из-за инцидента с дронами над Польшей и обстрелов территории Украины. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство прибалтийской республики.

«Министерство иностранных дел Литовской Республики сегодня вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в Литве и вручило ноту протеста», — говорится в заявлении.

Министерство возложило на Россию ответственность за нарушение воздушного пространства Польши. Кроме того, ведомство заявило, что такие действия представляют угрозу коллективной безопасности стран НАТО.

