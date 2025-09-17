В одной стране начали готовиться к продаже брошенных у границы с Россией машин

В Эстонии с октября начнут продавать с аукциона брошенные на границе с РФ машины

Власти Эстонии начали готовиться к продаже брошенных у границы с Россией машин. Об этом со ссылкой на департамент транспорта Эстонии сообщает портал гостелерадио ERR.

Владельцы оставленных на стоянке у КПП «Койдула» автомобилей с весны начали получать уведомления о необходимости забрать их. Эвакуация брошенного транспорта начнется с октября.

Вывозом машин займется предприятие Svenai — компания будет вывозить автомобили на платную парковку в 44 километрах от границы. В случае игнорирования предупреждений в течение месяца владельцам направят повторное уведомление. Автомобили тех, кто проигнорирует и его, продадут на аукционе для покрытия расходов предприятия. Вырученные средства в дальнейшем перечислят в государственный бюджет республики.

Граничащие с Россией страны ЕС уже давно запретили въезд российских автомобилей. Так, в феврале 2024 года в Латвии вступил в силу запрет на нахождение в стране автомобилей с российскими номерами. На перерегистрацию гражданам дали три месяца. В Эстонии владельцам машин с российскими номерами пригрозили штрафом в размере 400 евро (около 39,6 тысячи рублей).

