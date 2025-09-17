Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:12, 17 сентября 2025Экономика

В одной стране начали готовиться к продаже брошенных у границы с Россией машин

В Эстонии с октября начнут продавать с аукциона брошенные на границе с РФ машины
Вячеслав Агапов

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти Эстонии начали готовиться к продаже брошенных у границы с Россией машин. Об этом со ссылкой на департамент транспорта Эстонии сообщает портал гостелерадио ERR.

Владельцы оставленных на стоянке у КПП «Койдула» автомобилей с весны начали получать уведомления о необходимости забрать их. Эвакуация брошенного транспорта начнется с октября.

Вывозом машин займется предприятие Svenai — компания будет вывозить автомобили на платную парковку в 44 километрах от границы. В случае игнорирования предупреждений в течение месяца владельцам направят повторное уведомление. Автомобили тех, кто проигнорирует и его, продадут на аукционе для покрытия расходов предприятия. Вырученные средства в дальнейшем перечислят в государственный бюджет республики.

Граничащие с Россией страны ЕС уже давно запретили въезд российских автомобилей. Так, в феврале 2024 года в Латвии вступил в силу запрет на нахождение в стране автомобилей с российскими номерами. На перерегистрацию гражданам дали три месяца. В Эстонии владельцам машин с российскими номерами пригрозили штрафом в размере 400 евро (около 39,6 тысячи рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров предупредил о результате попыток «соблазнить» Путина условиями по Украине

    В Кремле ответили на вопрос о контактах с США

    Россияне стали свидетелями нашествия акул в Шарм-эш-Шейхе

    В России увидели исполнение предсказание Жириновского о Польше

    Крупный арсенал изъяли у замглавы района Татарстана

    Песков анонсировал международный разговор Путина

    Кремль высказался о внесении Путиным в Совфед кандидатуры председателя Верховного суда

    В Госдуме поддержали круглогодичный призыв в армию

    В Кремле объяснили появление Путина в военной форме

    Песков прокомментировал поездку Путина на военный полигон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости