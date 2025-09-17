В Польше нашли еще один упавший беспилотник

На юго-востоке Польши обнаружили еще один упавший беспилотник

На юго-востоке Польши в районе населенного пункта Станислава обнаружили еще один упавший беспилотник. Об этом заявили в полиции города Замосць, сообщает РИА Новости.

«Поступило сообщение об обнаружении предмета в лесном массиве у населенного пункта Станислава гмины Ситно. Мы взяли территорию под охрану и уведомили соответствующие службы и окружную прокуратуру Люблина», — рассказали в полиции.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск выступил в защиту польских военных, попавших ракетой в жилой дом в Вырыках, подчеркнув, что вся ответственность за ущерб лежит на организаторах провокации с использованием дрона. Он заверил, что после завершения расследования соответствующие службы проинформируют общественность, правительство и президента страны обо всех обстоятельствах инцидента.