В правительстве пообещали изучить инициативу о пятинедельном отпуске для россиян

Котяков: В Минтруда готовы рассмотреть инициативу об отпуске длиной 35 дней

В Минтруда готовы рассмотреть предложение о введении в России оплачиваемого отпуска длиной 35 дней, когда ее внесут на рассмотрение правительства. Соответствующий комментарий главы ведомства Антона Котякова приводит ТАСС.

«Нужно посмотреть все аспекты, которые содержатся в этой инициативе», — сказал министр, подчеркнув, что в кабмине готовы дать на нее официальный отзыв.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков сообщил, что оплачиваемый отпуск для россиян имеет смысл увеличить с 28 до 35 дней, или с четырех до пяти недель, поскольку на сегодня «выросла стрессоемкость рабочего процесса», а установленный ранее для восстановления трудоспособности человека срок устарел.

В профсоюзах с идеей, которую планируется в рамках текущей сессии облечь в форму законопроекта, согласились. При этом среди коллег Новичкова нашлись те, кто высказался критически.