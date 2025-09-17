В России безбилетные пассажиры избили водителя автобуса и попали на видео

В Барнауле безбилетные пассажиры избили водителя автобуса и попали на видео

В Барнауле пассажиры избили водителя автобуса. Снятое очевидцами видео опубликовал Telegram-канал «360 ЧП».

На кадрах видно, как молодой человек в спортивном костюме душит мужчину и вытаскивает его из кабины. На втором видео мужчину избивают толпой. В это время другие пассажиры возмущаются тем, что никто не может остановить избиение.

По данным канала, к конфликту привело то, что молодые люди не оплатили проезд. Уже после случившегося они вернулись и попросили водителя не писать на них заявление в полицию.

