В России оценили ситуацию с выдачей шенгенских виз

Турэксперт Котляр назвала неоднородной ситуацию с шенгенскими визами
Марина Совина
СюжетВизы в Европу:

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Эксперт по туризму Майя Котляр заявила газете «Взгляд», что некоторые страны Европейского союза (ЕС) по-прежнему с готовностью выдают россиянам шенгенские визы.

«Ситуация с шенгенскими визами сегодня неоднородная. Если говорить о странах, которые лучше всего выдают визы — это Греция, Испания, Франция, Италия и Венгрия», — заявила она, отметив, что эти страны активно сопротивляются любым попыткам полного запрета виз для россиян.

Как отметила Котляр, в этих странах визовые центры функционируют, хотя и с некоторыми задержками, что позволяет поддерживать туристический поток.

В то же время, наиболее частые отказы в выдаче шенгенских виз россиянам приходятся на страны Балтии, Чехию, Польшу и Финляндию. В большинстве случаев они даже не принимают документы, и там действуют самые строгие визовые ограничения.

Ранее некоторые европейские страны захотели полностью запретить въезд на территорию блока российским туристам. По словам европейских дипломатов, 19-й пакет санкций против России может включить в себя ужесточение требований по выдаче шенгенских виз россиянам.

    Все новости