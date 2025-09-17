Депутат Водолацкий: Правильный путь Грузии помог погасить госдолг перед Россией

Правительство Грузии выбрало правильный путь на укрепление своей экономики, что позволило погасить внешний долг перед Россией, Арменией и Азербайджаном, объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Об этом политик рассказал «Ленте.ру».

«Каждое государство имеет внешние заимствования для выравнивания своего внутреннего консолидированного бюджета. (…) То что Грузия погасила внешний долг, говорит о том, что сегодня правительство Грузии выбрало правильный путь на укрепление суверенитета своей экономики и это дало результаты», — сказал Водолацкий.

Он добавил, что экономика Грузии на сегодняшний день развивается, что позволило найти средства на погашение долга.

Ранее стало известно о том, что Грузия полностью погасила многолетний долг перед Россией, Арменией и Азербайджаном. В соответствующих материалах, где ранее в отношении России указывались 3,997 миллиона долларов, отныне стоит прочерк.

На период заключения соглашения об урегулировании вопроса в 2005 году долг Тбилиси перед Москвой составлял 158 миллионов долларов, к 2013 году он достиг примерно 100 миллионов долларов, а еще через пять лет — 61,4 миллиона.