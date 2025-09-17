Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:51, 17 сентября 2025Россия

В России мигрант без патента на работу пытался скрыться под столом

В Шушарах мигрант без патента пытался скрыться под столом от полицейских
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В петербургском поселке Шушары мигрант без патента на работу пытался скрыться от полицейских во время рейда под столом в строительном вагончике. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, сотрудники правоохранительных органов провели масштабную проверку на одной из строек.

Предъявлять паспорта, патенты, регистрацию и миграционную карту были вынуждены работники на Старорусском проспекте, Окуловской и Школьной улицах в Шушарах. Приезжие придумывали всяческие уловки, чтобы не попадаться на глаза оперативникам.

Так, один из иностранцев залез под стол, но его быстро обнаружил полицейский с собакой.

Всего в ходе рейда проверили более 300 приезжих. В отдел доставили 43 человека, у которых выявили миграционные нарушения.

Ранее стало известно, что вооруженные палками мигранты устроили массовую драку в центре Санкт-Петербурга.

Тогда по факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Задержанными стали восемь человек.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один из популярных китайских производителей машин уйдет из России

    Раскрыты цели ударов российских войск в зоне СВО

    Крупная азиатская страна открыла рынок для поставок мяса птицы из России

    В России ускорили процесс опознания погибших в зоне СВО

    В США сотрудники университета подали в суд на Трампа

    Лавров обвинил Запад в наплевательском отношении к резолюции ООН по Палестине

    В Госдуме назвали возможным откат нового утильсбора

    МИД России обвинил Киев в саботаже урегулирования конфликта

    Белорусской авиакомпании запретили летать на американских самолетах в Россию

    Появились подробности о составе и целях пытавшейся прорваться в Россию украинской ДРГ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости