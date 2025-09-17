Мир
16:54, 17 сентября 2025

В США оценили шансы НАТО в противостоянии с Россией

Риттер: Ни одна страна НАТО не имеет возможности противостоять РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Страны НАТО неспособны противостоять России. Об этом рассказал отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.

«Это просто нереально. Этого не произойдет. НАТО не может предпринять никакого вмешательства, — сказал он. - Ни одна страна НАТО не имеет возможности инициировать и поддерживать значимые военные операции против России. Никто».

При этом, по словам аналитика, несмотря на усилия западных элит, стремящихся запугать общество «российской угрозой», сами европейцы не желают конфликта.

Ранее Риттер заявил, что политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского закончится тем, что его убьют, потому что он перейдет дорогу не тем людям.

