Варламов показал свинарник в неожиданном месте в стране размером с подмосковный город

Блогер Варламов показал свинарник на острове Тувалу рядом со взлетной полосой

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) побывал на острове Тувалу в Тихом океане и показал свинарник в неожиданном месте. Видео из путешествия Варламова доступно на его YouTube-канале.

По словам блогера, площадь Тувалу составляет 26 квадратных километров — примерно столько же, сколько площадь города Дмитрова в Подмосковье или района Южное Бутово в Москве. Он добавил, что на острове есть всего один аэропорт.

«Вот здесь взлетно-посадочная полоса единственного аэропорта, вдоль нее — свинарники. Вот тут хрюшки-хрюшки-хрюшки. Народ держит хрюшек около аэропорта», — показал неожиданную находку во время прогулки Варламов. Он предположил, что животным, которых поселили возле взлетной полосы, может быть жарко.

Ранее Варламов побывал в китайском квартале в Нью-Йорке и удивился ценам на морской огурец. Блогер рассказал, что в он стоил около 160 тысяч рублей.