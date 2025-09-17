Интернет и СМИ
18:19, 17 сентября 2025Интернет и СМИ

Варламов показал свинарник в неожиданном месте в стране размером с подмосковный город

Блогер Варламов показал свинарник на острове Тувалу рядом со взлетной полосой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Varlamov Travel / YouTube (автор канала Илья Варламов признан Минюстом иностранным агентом)

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) побывал на острове Тувалу в Тихом океане и показал свинарник в неожиданном месте. Видео из путешествия Варламова доступно на его YouTube-канале.

По словам блогера, площадь Тувалу составляет 26 квадратных километров — примерно столько же, сколько площадь города Дмитрова в Подмосковье или района Южное Бутово в Москве. Он добавил, что на острове есть всего один аэропорт.

«Вот здесь взлетно-посадочная полоса единственного аэропорта, вдоль нее — свинарники. Вот тут хрюшки-хрюшки-хрюшки. Народ держит хрюшек около аэропорта», — показал неожиданную находку во время прогулки Варламов. Он предположил, что животным, которых поселили возле взлетной полосы, может быть жарко.

Ранее Варламов побывал в китайском квартале в Нью-Йорке и удивился ценам на морской огурец. Блогер рассказал, что в он стоил около 160 тысяч рублей.

