В Европе задались вопросом о судьбе Зеленского после скандала со взрывчаткой в Грузии

Origo: Зеленский может не пережить скандал со взрывчаткой в Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский может не пережить скандал с задержанием в Грузии двух украинцев со взрывчаткой. О судьбе политика после инцидента порассуждал венгерский портал Origo.

«По данным [грузинских] властей, украинские спецслужбы пытались провезти в страну взрывчатку, а правительство прямо говорит о попытке государственного переворота», — говорится в материале. Одновременно с этим, как сообщает ресурс, оппозиция объявила о проведении массовой демонстрации в Тбилиси, которую власти уже называют попыткой дестабилизации.

«Переживет ли Зеленский этот скандал?» — задался вопросом о судьбе украинского лидера европейский портал.

О том, что в Грузии задержали двух украинцев со взрывчаткой, стало известно 11 сентября. У них обнаружили 2,4 килограмма взрывчатого вещества гексогена, которое является более мощным, чем тротил. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что страна потребует от Украины ответа.