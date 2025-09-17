В Грузии решили потребовать ответа от Украины

Папуашвили: Грузия потребует от Украины ответа за недружественные шаги

Грузия потребует от Украины ответа за недружественные шаги после окончания конфликта с Россией. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

«Придет время, эта война завершится и, конечно, мы потребуем ответы на наши вопросы от руководства Украины о том, что они делали? Это их понимание братства и дружбы — ввезти в Тбилиси 2,5 килограмма взрывчатки, которыми можно поднять на воздух целый район?» — сказал он.

Ранее в Грузии задержали двух украинцев, у которых нашли 2,4 килограмма гексогена. Взрывчатку обнаружили в ходе остановки и досмотра автомобиля.

Впоследствии стало известно, что они получили взрывчатку от Службы безопасности Украины.