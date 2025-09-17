Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:46, 17 сентября 2025Бывший СССР

В Грузии решили потребовать ответа от Украины

Папуашвили: Грузия потребует от Украины ответа за недружественные шаги
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Грузия потребует от Украины ответа за недружественные шаги после окончания конфликта с Россией. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

«Придет время, эта война завершится и, конечно, мы потребуем ответы на наши вопросы от руководства Украины о том, что они делали? Это их понимание братства и дружбы — ввезти в Тбилиси 2,5 килограмма взрывчатки, которыми можно поднять на воздух целый район?» — сказал он.

Ранее в Грузии задержали двух украинцев, у которых нашли 2,4 килограмма гексогена. Взрывчатку обнаружили в ходе остановки и досмотра автомобиля.

Впоследствии стало известно, что они получили взрывчатку от Службы безопасности Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «ЕС закрыл глаза на страшную катастрофу». Европарламент проголосует за отставку фон дер Ляйен. Уйдет ли она со своего поста?

    Россиянам пообещали заморозки

    В зоне СВО заметили танк с «мангалом судного дня»

    Евросоюз надавит на Китай и Индию в рамках санкций против России

    В российской школе на ученицу обрушился потолок

    В Греции испугались краха туризма после полного запрета на въезд россиян

    Кортеж из полусотни люксовых авто во главе с джипом с инициалами Кадырова сняли на видео

    Новосибирские врачи достали из головы годовалого ребенка восемь личинок

    Артемий Лебедев обвинил Пугачеву в лицемерии

    Военкор рассказал о передаче страной НАТО тяжелой техники «Азову»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости