ВСУ попытались атаковать российский регион

Слюсарь: ВСУ попытались атаковать Ростовскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 17 сентября предприняли попытку атаковать Ростовскую область с применением беспилотников. Атаки были успешно отражены, рассказал избранный губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районе», — написал политик.

Он подчеркнул, что никаких последствий на земле в результате атак противника зафиксировано не было. Никто не пострадал.

Вечером 16 сентября Минобороны отчиталось об уничтожении пяти дронов в период с 21:30 до 23:00 по московскому времени.