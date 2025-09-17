Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:59, 17 сентября 2025Россия

ВСУ попытались атаковать российский регион

Слюсарь: ВСУ попытались атаковать Ростовскую область
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 17 сентября предприняли попытку атаковать Ростовскую область с применением беспилотников. Атаки были успешно отражены, рассказал избранный губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районе», — написал политик.

Он подчеркнул, что никаких последствий на земле в результате атак противника зафиксировано не было. Никто не пострадал.

Вечером 16 сентября Минобороны отчиталось об уничтожении пяти дронов в период с 21:30 до 23:00 по московскому времени.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Совет Безопасности соответствует миру 1945 года». Генсек ООН высказался о реформах, конфликте на Украине и ситуации в Газе

    Российский штурмовик полчаса провел под водой и выжил под обстрелом ВСУ

    Молодой человек пожертвовал жизнью ради видео под юбкой посетительницы ТЦ

    Россиян призвали пройти три обследования после лета

    ВСУ попытались атаковать российский регион

    Депутат Рады рассказал о покушениях украинских властей на его жизнь

    Кадыров заявил о необходимости жесткого стиля управления

    Раскрыта реакция украинских властей на убийство Кирка

    Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево помогал фронту

    Названа последняя зафиксированная перед крушением самолета под Тындой фраза на борту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости