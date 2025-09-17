Наука и техника
18:12, 17 сентября 2025Наука и техника

Выявлен неожиданный путь попадания нанопластика в организм

ER: Нанопластик проникает в съедобные части сельскохозяйственных растений
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: prostooleh / Designed by Freepik

Ученые впервые показали, что нанопластик может проникать в съедобные части сельскохозяйственных растений. Исследование, опубликованное в журнале Environmental Research, доказало: при гидропонном выращивании редиса полистирольные наночастицы (14C-PS) не только задерживаются в тонких корнях, но и перемещаются в мясистые корнеплоды и побеги.

За пять дней растения удержали около 5 процентов нанопластика от общей дозы, причем до четверти этого объема оказалось в съедобной части редиса. Примерно 10 процентов частиц были обнаружены и в побегах, что указывает на способность нанопластика преодолевать естественные барьеры и накапливаться в тканях растений.

Авторы предупреждают: такие данные подтверждают потенциальный путь попадания нанопластика в пищевую цепь человека. Теперь требуется больше исследований, чтобы оценить масштабы и возможные риски этой новой угрозы продовольственной безопасности.

Ранее стало известно, что микропластик обнаружен в 69 процентах образцов фолликулярной жидкости женщин и 55 процентах образцов спермы мужчин.

    Все новости