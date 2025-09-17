Защита российского криминального авторитета обжаловала приговор

В Подмосковье обжаловали приговор криминальному авторитету Тоакэ

В Подмосковье обжаловали приговор криминальному авторитету Виталию Тоакэ. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По данным канала, защита Тоакэ считает, что вынесенный приговор суровый и необоснованный, что его якобы вынесли с нарушением процессуального права. Адвокат рассчитывает, что апелляционная инстанция детально рассмотрит и проанализирует материалы уголовного дела, после чего оно будет направлено на новое рассмотрение.

Тоакэ признали виновным в преступлениях по статьям 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и 163 («Вымогательство, совершенное организованной группой») УК РФ.

Установлено, что подсудимый получил статус не позднее октября 2018 года. Вплоть до мая 2020 года он формировал идеологию преступного мира в подмосковном СИЗО-6 — назначал «смотрящих», наказывал за нарушения сложившихся правил, организовывал проведение азартных игр, сборы денег и совершение преступлений.

Для обогащения Тоакэ также создал преступную группу, вместе с соучастниками он угрозами и силой выбивал из арестованных средства. Всего им удалось собрать 1,9 миллиона рублей.

