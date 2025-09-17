Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:48, 17 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о готовности гарантий безопасности для Украины

Зеленский: Гарантии безопасности для Украины почти готовы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Разработка гарантий безопасности для Украины почти завершена. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Sky News, видео доступно на YouTube.

«Во-первых, есть позитив, потому что за долгое время гарантии безопасности есть на бумаге. Они почти готовы. Есть несколько нюансов, которые надо доработать», — сказал он.

По словам Зеленского, гарантии готовы предоставить 26 стран. Он подчеркнул, что Киев ждет более ясной позиции от США.

Ранее Зеленский поставил Трампу условия для завершения конфликта на Украине. Он заявил, что хочет получить документ, который поддержат США и Европа.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Низко земл…» Раскрыта последняя фраза, зафиксированная перед крушением пассажирского самолета Ан-24 в Приамурье

    Первый за три года рейс вылетел из Москвы в Краснодар

    Вера Брежнева в оголяющем грудь платье запечатлела себя в гримерке

    В Запорожской области предупредили о риске ядерной катастрофы

    Россияне променяли комфорт и безопасность на дешевый ремонт

    Несколько подростков изнасиловали девушку возле пляжа в популярном у туристов месте Индии

    Кадыров заявил об удивившем его решении ООН

    Появилась информация о проходящих по делу журналистов Baza силовиках

    Трамп поставил новый антирекорд

    Трампа уличили в желании использовать покушение на Кирка для борьбы с оппозицией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости