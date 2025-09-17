Зеленский рассказал о готовности гарантий безопасности для Украины

Зеленский: Гарантии безопасности для Украины почти готовы

Разработка гарантий безопасности для Украины почти завершена. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Sky News, видео доступно на YouTube.

«Во-первых, есть позитив, потому что за долгое время гарантии безопасности есть на бумаге. Они почти готовы. Есть несколько нюансов, которые надо доработать», — сказал он.

По словам Зеленского, гарантии готовы предоставить 26 стран. Он подчеркнул, что Киев ждет более ясной позиции от США.

Ранее Зеленский поставил Трампу условия для завершения конфликта на Украине. Он заявил, что хочет получить документ, который поддержат США и Европа.