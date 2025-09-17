Кадыров заявил об удивившем его решении ООН

Обвинение Израиля в совершении геноцида в секторе Газа — единственное верное решение, которое ООН приняла за долгие годы. Правильным это решение назвал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как сообщил он, подобное решение комиссии ООН удивило его. При этом он заявил, что организация учла лишь несколько фактов геноцида, проигнорировав «преступления сионистов за десятки лет».

Но и этого достаточно, чтобы весь мир, наконец, открыл глаза на террористические преступления целой страны против мирного населения Рамзан Кадыров

Кадыров подытожил, что Израиль, по его мнению, является террористическим государством, в отношении которого Западу следует ввести санкции.

Ранее глава Чечни рассказал, что сам находится в десятках санкционных списков.